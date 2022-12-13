Более 200 молодых работников АПК Татарстана заявились на конкурс «Лучший по профессии»

Для участия в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» уже заявилось 220 молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе Татарстана. Об этом сообщила председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова на пресс-конференции в «Татар-информе».

В этом году конкурс пройдет с 21 по 22 декабря. Он проводится по девяти номинациям: «Лучший инженер-механик», «Лучший агроном», «Лучший бухгалтер-экономист», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший зоотехник», «Лучший механизатор», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший животновод-телятница» и «Лучший технолог по воспроизводству стада».

«Самые востребованные номинации – ветеринарный врач, агроном, инженер-механик. Пока мало заявок на номинации “Оператор машинного доения”, “Животновод-телятница”, “Технолог по воспроизводству стада”», – отметила Шувалова.

В конкурсе могут принять участие работники агропромышленного комплекса Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и определенный стаж работы. В частности, по профессиям инженер-механик, зоотехник, механизатор, оператор машинного доения, животновод-телятница, технолог по воспроизводству стада стаж должен составлять не менее одного года, ветврач и агроном – не менее трех лет, бухгалтер-экономист – не менее пяти лет.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 15 декабря, а награждение победителей состоится 22 декабря во Дворце земледельцев. Победители конкурса получат денежные сертификаты за первое, второе и третье место в каждой номинации. Кроме того, обладатели первых мест получат возможность пройти стажировку за рубежом или регионах России.

«Многие готовятся к конкурсу за полгода – проверяют свои теоретические и практические знания. За два конкурсных дня молодые люди познакомятся друг с другом, обменяются практиками, обозначат проблемы, которые хотят донести до Минсельхозпрода. После такого конкурса у специалистов появляется мотивация, они поднимаются по карьерной лестнице, повышают свою квалификацию, многие открывают свой сельский бизнес, тем самым создавая новые рабочие места», – подчеркнула Шувалова.

Первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков добавил, что такие проекты, как конкурс «Лучший по профессии» играют важную роль в популяризации и повышении престижа рабочих профессий в области агропромышленного комплекса. Он также заметил, что в этом году проходит уже юбилейный десятый конкурс. «230 тыс. человек – это молодежь, которая проживает и работает в сельской местности», – уточнил спикер.

Оператор машинного доения ООО «Дуслык» Балтасинского района Анна Федотова победила в конкурсе в 2019 году в номинации «Лучший оператор машинного доения среди молодых специалистов АПК». Благодаря этому смогла пройти стажировку в Хорватии. «После стажировки, получив опыт, смогла увеличить поголовье в личном подсобном хозяйстве. Восемь коров содержу. Это мой дополнительный доход. Недавно обучилась на оператора по искусственному осеменению. Я еще в 2018 году участвовала в конкурсе “Лучший по профессии”, но тогда не смогла занять призовое место», – поделилась она.

Первый этап конкурсного дня будет посвящен теории. Участники ответят на тестовые билеты по направлениям. Во второй части конкурсанты продемонстрируют профессиональное мастерство на практике. Например, нужно будет поставить правильный диагноз животному и оказать первую ветеринарную помощь, профессионально собрать технику обвалки, быстро настроить доильный аппарат.