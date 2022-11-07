Более 200 компаний со всей России приедут в Татарстан на сельхозвыставку «ТатАгроЭкспо»

Пятая специализированная сельскохозяйственная выставка достижений агропромышленного комплекса «ТатАгроЭкспо» пройдет 20 – 21 февраля в «Казань Экспо». В ней ожидается участие более 200 компаний со всей России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В течение двух дней компании на площади более 30 тыс. кв. метров продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, изделия для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции», – отметили в министерстве.

Ключевое место в экспозиции выставки всегда занимают сельскохозяйственная техника и оборудование, включая новинки отечественных и зарубежных брендов. Немало новых решений будет представлено и в других разделах выставки, в том числе в области животноводства.

Широкий ассортимент своей продукции представят производители удобрений, средств защиты, семян и посадочного материала. Научными разработками поделятся отраслевые образовательные учреждения республики.

Во время работы выставки также запланирована деловая программа с семинарами и круглыми столами по основным направлениям АПК.

Выставка «ТатАгроЭкспо» станет площадкой для обмена опытом сельхозпроизводителей, представителей науки и бизнеса России, презентации новых проектов и демонстрации достижений предприятий.