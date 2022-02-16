Более 200 компаний России продемонстрируют продукцию на сельхозвыставке «ТатАгроЭкспо»

В международном выставочном центре «Казань Экспо» 24 – 25 февраля пройдет IV специализированная сельскохозяйственная выставка «ТатАгроЭкспо». Более 200 компаний со всей России продемонстрируют свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства, сообщают организаторы мероприятия.

«Ключевое место в экспозиции выставки займет сельскохозяйственная техника и оборудование для разных отраслей агропромышленного комплекса с большим количеством новинок от отечественных и зарубежных брендов», – говорится в сообщении.

В этом разделе будут представлены почвообрабатывающая техника, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели минеральных и органических удобрений и другая техника для ухода за растениями, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также средства для транспортировки и хранения урожая от 70 компаний-производителей и поставщиков.

Немало новых решений будет представлено и в других разделах выставки. Так, будет презентована разработка «Цифровая ферма», позволяющая аграриям управлять фермой фактически с экрана смартфона.

На выставке также можно будет увидеть гидравлические станки для обработки копыт коров, матрасную систему для крупнорогатого скота, приборы для искусственного осеменения. Кроме того, представится возможность заключить сделку о поставке нетелей голштинской породы из Германии.

Новый ассортимент своей продукции предложат лидеры рынка удобрений, средств защиты, семян и посадочного материала. А в разделе малых форм хозяйствования можно будет приобрести мясную, молочную, масложировую, хлебобулочную продукцию, произведенную в Татарстане.