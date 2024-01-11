Более 200 компаний России приедут в Казань на выставку достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

На площадке выставочного центра «Казань Экспо» 29 – 31 января пройдет VI специализированная сельскохозяйственная выставка достижений агропромышленного комплекса «ТатАгроЭкспо». В ней примут участие более 200 компаний России. Ожидается свыше 11 тыс. посетителей, сообщается на сайте мероприятия.

«В течение трех дней компании со всей России на площади свыше 25 тыс. кв. метров продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции», – говорится в сообщении.

Выставка объединит экспозицию агропромышленного комплекса и более 20 мероприятий деловой программы. Центральным событием деловой программы станет заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ об итогах работы агрокомплекса в прошлом году.

Впервые на ТатАгроЭкспо будет затронута тема цифровизации в ветеринарии. Кроме того, планируется обсудить вопросы биологической безопасности за круглым столом «Страхование урожая с государственной поддержкой. Перспективы развития рынка агрострахования».

О своих научных разработках расскажут студенты на «Science Slam: о науке в АПК в свете студенческих стартапов» и впервые посоревнуются на хакатоне по программированию современной сельхозтехники в режиме реального времени.