Более 200 компаний объединит выставка достижений сельского хозяйства «ТатАгроЭкспо» в РТ

В четвертой специализированной выставке достижений сельского хозяйства «ТатАгроЭкспо» примут участие более 200 компаний. Мероприятие пройдет с 24 по 25 февраля в выставочном центре «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

«Компании представят участникам выставки обширную тематику экспозиций – сельскохозяйственную технику и оборудование для АПК, растениеводство, животноводство, технологии переработки, услуги для АПК», – отметили в министерстве.

В блоке малых форм хозяйствования и переработки сельхозпродукции можно будет приобрести лучшую продукцию Татарстана.

Выставка включает и деловую программу, в рамках которой специалисты агропромышленного комплекса обсудят актуальные вопросы отрасли. В деловую программу войдут тематические круглые столы по различным разделам сельского хозяйства, семинары и мастер-классы по вопросам развития земледелия, животноводства, растениеводства.

«ТатАгроЭкспо» – площадка для диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов, переговоров с потенциальными партнерами и презентации новых проектов.