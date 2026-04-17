Более 200 казанских пенсионеров посетили лекции об активном долголетии

Российское общество «Знание» в Татарстане совместно с региональным отделением общероссийской организации «Союз пенсионеров» России по Республике Татарстан организовало цикл лекций, приуроченный ко Всероссийскому дню здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 6 по 10 апреля в отделениях Социального фонда во всех районах Казани прошли лекции на тему «Секреты активного долголетия: как снизить риск онкологических заболеваний». Слушателями стали более 200 человек.

Лектором Общества «Знание» выступила врач-онколог ГАУЗ «Городская поликлиника №18» города Казани Анастасия Королева. Она рассказала о современных методах профилактики, факторах риска и важности регулярной диагностики.

«Многие уверены, что онкология – это приговор, или, напротив, считают, что их это никогда не коснется. Правда в том, что до 40% случаев заболеваний можно предотвратить, изменив образ жизни и питание. Регулярная физическая активность, отказ от курения и прохождение скринингов после 45 лет – это и есть те самые "секреты долголетия". Наша задача – убрать страхи и дать понятный алгоритм действий», – поделилась лектор.

Особое внимание было уделено важности регулярной диагностики. Слушатели узнали о современных скрининговых методах. При этом лектор подчеркнула, что результаты исследований не являются окончательным диагнозом, а лишь указывают на необходимость более углубленного обследования, которое должен назначить врач.

Слушатели активно задавали вопросы о диспансеризации и ранних симптомах. Одной из участниц стала пенсионерка из Вахитовского района Гульфия Рамазанова.

«Я всю жизнь работала бухгалтером и привыкла полагаться на факты. А тут пришла скорее из любопытства, думала, будет скучно. Но лектор объясняла так, что даже мне, человеку без медицинского образования, стало все ясно. Самое главное открытие для меня – что старость не равно болезнь. Достаточно проходить флюорографию раз в год и сдавать простой анализ крови, чтобы спать спокойно. Мы, пенсионеры, часто боимся идти к врачу, а теперь я своим соседкам буду рассказывать, что лечиться нужно вовремя. Спасибо организаторам за нужную встречу!» – поделилась она впечатлениями после лекции.

Организаторы отметили высокий интерес слушателей и подчеркнули важность просветительской работы среди старшего поколения. Общество «Знание» планирует сделать подобные лекции регулярными на базе отделений Социального фонда республики.