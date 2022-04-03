Более 200 казанцев прошли 10 тысяч шагов на акции, посвященной Всемирному дню здоровья

Жители Казани сегодня присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Более 200 жителей столицы Татарстана вышли, чтобы пройти 10 тысяч шагов.

Фото: пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

После регистрации перед стартом всем желающим участникам измерили артериальное давление и провели пульсоксиметрию. Акцию открыл небольшой концерт, после которого состоялась разминка для участников.

Путь участники мероприятия начали от набережной озера Кабан. На финише волонтеры выдали всем прошедшим дистанцию памятные сертификаты.

Фото: пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

«Цель акции — привлечь внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, к участию в решении многочисленных вопросов, связанных с повышением качества жизни», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» проводится с 2015 года на различных площадках страны. В пресс-службе центра пояснили, что это мероприятие является ведущим элементом общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет». Программа направлена на развитие естественных методов оздоровления жителей.

К тому же акция «10 000 шагов к жизни» основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.



Фото: пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Модераторами акции в республике выступили федерация «Северная ходьба», Министерство здравоохранения Татарстана, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Министерство спорта РТ и движение «Волонтеры-медики».