Более 200 казанцев прошли 10 тысяч шагов на акции, посвященной Всемирному дню здоровья
Жители Казани сегодня присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья.
Более 200 жителей столицы Татарстана вышли, чтобы пройти 10 тысяч шагов.
После регистрации перед стартом всем желающим участникам измерили артериальное давление и провели пульсоксиметрию. Акцию открыл небольшой концерт, после которого состоялась разминка для участников.
Путь участники мероприятия начали от набережной озера Кабан. На финише волонтеры выдали всем прошедшим дистанцию памятные сертификаты.
«Цель акции — привлечь внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, к участию в решении многочисленных вопросов, связанных с повышением качества жизни», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» проводится с 2015 года на различных площадках страны. В пресс-службе центра пояснили, что это мероприятие является ведущим элементом общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет». Программа направлена на развитие естественных методов оздоровления жителей.
К тому же акция «10 000 шагов к жизни» основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.
Модераторами акции в республике выступили федерация «Северная ходьба», Министерство здравоохранения Татарстана, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Министерство спорта РТ и движение «Волонтеры-медики».