Более 200 граждан РФ планировали туристическую поездку в Венесуэлу

Более 200 российских граждан намеревались отправиться в Венесуэлу с туристическими целями. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительной информации, более 200 человек планировали улететь в Венесуэлу с туристическими целями», – отметили в ассоциации.

В АТОР уточнили, что туроператоры предлагают туристам перебронировать уже оформленные билеты на любые альтернативные направления, в том числе с изменением дат поездки.

В то же время представитель правовой службы ассоциации сообщил, что в период праздничных дней процедура возврата средств осложнена, поскольку коммерческие организации и банки временно не работают.

Кроме того, в АТОР ранее заявляли, что в настоящее время в Каракасе отсутствуют организованные туристы, выехавшие по линии российских туроператоров – членов ассоциации. Последний рейс с туристами вылетел в Москву 2 января и уже прибыл в аэропорт Внуково.