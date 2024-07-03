Более 200 домов в Авиастроительном районе на сутки останутся без воды

С 9 утра 13 июля по 11 утра следующего дня в ряде домов Авиастроительного района не будет воды. Причиной станет подключение двух водопроводов по улице Миля к централизованным сетям, сообщает «Водоканал».

Водоснабжение временно прекратится в 187 многоквартирных домах, двух больницах, 11 школах, 12 детсадах, 63 административных зданиях, трех гостиницах и 46 частных домах.

Здания, попадающие в зону отключения, расположены на улицах 2-й Ленинградской, Айдарова, Белинского, Дементьева, Дунайской, Индустриальной, Кольцевой, Копылова, Короленко, Чайкиной, Леваневского, Ленинградской, Лечебной, Лукина, Лядова, Миля, Максимова, Ново-Караваевской, Кошевого, Побежимова, Симонова, Социалистической, Тимирязева, Трамвайной, Тэцевской, Чапаева, Челюскина. Подробный список адресов указан на сайте МУП.

По заявкам жителей к домам будут отправляться цистерны с водой. Обращения принимаются по номеру +7(843)231-62-60.