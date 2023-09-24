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Более 200 детей военнослужащих посетили мультпоказ в Челнах
Администрация Центрального района Набережных Челнов совместно с предпринимателями города продолжает проводить акции поддержки семей горожан, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).
Сегодня вновь стартовали традиционные мультпоказы для семей челнинских воинов — 220 детей провели время в зале кинотеатра и посмотрели мультфильм.
Перед показом ребят угостили сладостями и соком. Финансовую поддержку при организации мероприятия оказал предприниматель Наиль Сайфуллин.
Как уточнили «Татар-информу» в отделе администрации Центрального района, работа с семьями военнослужащих рассматривается как приоритетная.
«Наши защитники защищают сегодня интересы Родины, оставив свои семьи. Мы в свою очередь должны сделать так, чтобы семья каждого участника СВО была окружена вниманием и заботой, а дети имели возможность интересно проводить досуг», — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.
Фото предоставлены Гульназ Вильдановой.
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