Более 200 детей военнослужащих посетили мультпоказ в Челнах

Администрация Центрального района Набережных Челнов совместно с предпринимателями города продолжает проводить акции поддержки семей горожан, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).

Сегодня вновь стартовали традиционные мультпоказы для семей челнинских воинов — 220 детей провели время в зале кинотеатра и посмотрели мультфильм.

Перед показом ребят угостили сладостями и соком. Финансовую поддержку при организации мероприятия оказал предприниматель Наиль Сайфуллин.

Как уточнили «Татар-информу» в отделе администрации Центрального района, работа с семьями военнослужащих рассматривается как приоритетная.

«Наши защитники защищают сегодня интересы Родины, оставив свои семьи. Мы в свою очередь должны сделать так, чтобы семья каждого участника СВО была окружена вниманием и заботой, а дети имели возможность интересно проводить досуг», — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.