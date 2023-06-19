Более 200 человек приняли участие в эковелозаезде СИБУРа в Нижнекамске

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Более 200 участников собрал эковелозаезд СИБУРа в Нижнекамске. Он прошел 17 июня и был посвящен двум датам — Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню велосипеда. Его девиз — «Крути педали навстречу своему здоровью».

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Экозаезды проводятся в городах деятельности компании, их цель — улучшить здоровье сотрудников и горожан, а также экологическую обстановку. Первым ста счастливчикам, подошедшим на старт, были вручены фирменные банданы. После регистрации у Дома народного творчества все участники сделали разминку и отправились в путь. Маршрут экозаезда пролегал по улицам Баки Урманче, Шинников и Вахитова до парка «Солнечная поляна».

«Я пришел сюда сразу после рабочей смены, не мог пропустить такое мероприятие, поскольку занимаюсь спортом, но давно не катался на велосипеде. В этом году как-то не получалось, хотя уже сезон в разгаре. Я провожу больше времени в тренажерном зале, а здесь появился хороший повод покататься для своего здоровья и привлечения внимания к охране окружающей среды», — заметил участник мероприятия Юрий Шинко.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ходе экозаезда на велосипедах участники общались, делали памятные фотографии, участвовали в организованных ЗОЖ-активностях. «Настроение великолепное, с удовольствием принимаю участие в велосипедном экозаезде. Проходят активности для детей и взрослых, это здорово, когда вот так, всей семьей наши работники и горожане принимают участие в таком замечательном мероприятии», — оценил происходящее директор по охране труда и промышленной безопасности «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Савин.

«В экозаезде на велосипедах участвуют 19 предприятий СИБУРа, а 17 июня он проходит сразу в шести городах деятельности компании. Заезд в Нижнекамске привлек внимание велосипедистов, активистов здорового образа [жизни], которые сегодня, объединившись, крутят педали навстречу своему здоровью!» — отметила в свою очередь ведущий специалист по укреплению здоровья, продвижению ЗОЖ «Нижнекамскнефтехима» Светлана Ванюкова.

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске в этот день к заезду присоединились амбассадоры эковелозаездов. «В рамках своей деятельности не только сотрудникам СИБУРа, но и всем жителям предлагаем пересаживаться на велосипеды. Это экологично, весело и укрепляет здоровье», — сказал амбассадор «Нижнекамскнефтехима» по велоспорту Алексей Воробьев.

В парке «Солнечная поляна», конечной точке заезда, участников ждали спортивные состязания и полезный перекус. В ходе маршрута проходил конкурс на самое креативное фото. По решению жюри победителем стала инженер-сметчик Юлия Фархутдинова.