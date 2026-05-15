Более 200 человек отправились на контрактную службу из Нижнекамска с начала года

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается набор граждан на военную службу по контракту, в том числе в новые и специализированные подразделения Министерства обороны РФ. Все больше молодых людей рассматривают контракт как альтернативу срочной службе.

В пункте отбора на контрактную службу в Нижнекамске ежедневно проходят оформление и медицинскую комиссию кандидаты из различных регионов страны. По данным специалистов, сейчас одновременно отбираются несколько человек, часть из них направляется в подразделения Центрального военного округа.

Как сообщил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Кирилл Мерясеев, один из кандидатов изъявил желание заключить контракт для прохождения службы в Африканском корпусе.

«На данный момент сейчас проходят четверо граждан, проходящие отбор на военную службу по контракту. Трое будут убывать в Центральный военный округ. Один из присутствующих изъявил желание подписать контракт с Министерством обороны в Африканский корпус. Сейчас проходит отбор, анкетирование, медкомиссию, беседу», — сказал он.

По его словам, контрактная служба для части молодых людей становится заменой срочной службы.

Военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков отметил, что служба в Африканском корпусе не предполагает участия в активных боевых действиях, при этом отличается условиями денежного содержания.

Он также сообщил, что при заключении контракта в Татарстане предусмотрена единовременная выплата в размере 2 млн 900 тыс. рублей.

Отдельное внимание в военном комиссариате уделяется набору в войска беспилотных систем. По словам Ситдикова, в такие подразделения преимущественно приглашают молодых людей, знакомых с современными технологиями.

«Мы молодым ребятам предлагаем изначально войска беспилотных систем, потому что, сами понимаете, в эти войска нужны молодые, продвинутые в этом направлении ребята, которые выросли на этих игрушках, которые раньше были игрушками, теперь стали грозным оружием, которое делает погоду на поле боя», — сказал он.

С начала года из Нижнекамска на военную службу по контракту направились более 200 человек. Набор продолжается.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.