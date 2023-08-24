Более 20 жительниц Альметьевска приняли участие в фотовыставке «Жены Героев»

24 жительницы Альметьевского района Татарстана стали участницами фотопроекта «Жены Героев». Экспозиция с портретами жен и матерей работает в Центре психологической поддержки молодежи «Нур». Планируется, что выставка в будущем станет передвижной.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, в проекте согласились принять участие не только жены альметьевских бойцов СВО, но и их матери. А самым впечатляющим аспектом является то, что женщины военных сфотографировались в мундирах своих мужей. Эта идея патриотического проекта заключается в том, чтобы показать, что пока мужья защищают Россию, женщины достойно поддерживают их спину и обеспечивают верную опору.

Участница проекта Анастасия рассказала, что ее супруг сейчас служит в зоне спецоперации, а семья ждет его дома.

«В августе его снова забрали и это письмо с ним. Оно его везде сопровождает, оберегает. На обратной стороне нарисованы ладошки детей и наши с ним, все вместе, вчетвером. Когда он уходил, он сказал: „я вернусь“, — и мы поверили», — поделилась она.

Глава района Тимур Нагуманов отметил, что во время встреч с бойцами они говорят о защите Родины и выполнении воинского долга, но наиболее искренние эмоции у них всегда вызывает мысль о детях, женах и родителях.

Ранее в Присутственных местах Казанского Кремля состоялось открытие фотовыставки «Жены героев», нацеленной на поддержку семей военнослужащих — участников специальной военной операции.

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