Более 20 тысяч школьников поучаствовали в интерактивных экоуроках «Вторая жизнь пластика»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Педагоги по всей России провели экологические уроки программы «Вторая жизнь пластика» для более чем 20 тыс. детей по итогам учебного полугодия. В сентябре СИБУР совместно с проектом Экокласс.рф перезапустил проект «Вторая жизнь пластика», совместно разработанный холдингом и Центром экономии ресурсов при поддержке Федерального эколого-биологического центра. «Вторая жизнь пластика» – система современных просветительских форматов, которая с этого года включена в методические рекомендации Федерального центра дополнительного образования России для педагогов общего и дополнительного образования.

Экологические уроки по обновленной программе состоялись в большинстве регионов России, в том числе в городах присутствия предприятий СИБУРа. Более 1800 учителей общего и дополнительного образования, 600 экоактивистов и 300 студенческих сообществ с сентября по январь присоединились к проекту «Вторая жизнь пластика». Обучающая программа доступна каждому: после регистрации на сайте втораяжизньпластика.рф педагог получает готовые комплекты материалов для проведения занятий.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«По итогам года удалось значительно расширить круг учителей, вовлеченных в проект. И во многом эти результаты были достигнуты благодаря сотрудничеству с Экокласс.рф – одним из ведущих экопросветительских проектов России. Мы признательны партнерам, учителям, волонтерам и сотрудникам предприятий за популяризацию фундаментальных экологических принципов поведения каждого человека», – заметила менеджер СИБУРа по корпоративным коммуникациям Дарья Мезурнишвили.

«В 5-х классах были проведены экоуроки на тему «Вторая жизнь пластика». Детям такая форма проведения занятий очень понравилась. Они активно вовлекались в работу: обсуждали вопросы утилизации мусора, предлагали свои варианты решения проблемы. Обсуждение вышло даже за пределы одного урока. Предлагаю коллегам проводить чаще такие уроки в целях экологического просвещения подрастающего поколения. Тем более что все материалы уже готовы, за что разработчикам выражаем благодарность!» – прокомментировала ситуацию учитель географии в лицее №1 города Североморска Мурманской области Елена Евдокимова.

Уроки разработаны с учетом возрастных особенностей, разные материалы подходят для использования школьниками с 5-го по 11-й класс. Каждый комплект включает методические гиды, инструкции по раздельному сбору отходов и материалы для проведения игровых занятий. В дополнение к уроку учителям предлагаются готовые материалы для организации дополнительных активностей. Это, в частности, интеллектуальная игра, квест с увлекательными командными заданиями, практическая домашняя работа и экомарафон.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

С момента запуска в Казани в 2023 году существующей с 2019-го программы экоуроков «Вторая жизнь пластика» их посетило более 1 тыс. детей. В 2024-м экоуроки стали частью большой экологической программы «Казаньоргсинтеза» «Твои зеленые привычки»

В одном из образовательных учреждений столицы Татарстана, лицее №188 «Бионика», осенью 2024 года состоялась акция по сбору пластиковых крышек. Из них решили изготовить скамейку, которая украсит учебное заведение.

«Поскольку наш лицей имеет экологическую направленность, мы за то, чтобы любые вещи получали вторую жизнь. Мы заботимся и о нашем парке, об озеленении – это наш профиль, и для нас это очень важно. Мы очень благодарны СИБУРу за то, что они идут нам навстречу и помогают прививать любовь к экокультуре», – отметила заместитель директора лицея «Бионика» по воспитательной работе Марина Борисова.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Очень классно, что мы объединились с «Казаньоргсинтезом», чтобы провести в новом формате экологический урок, потому что очень важно не только слушать про переработку, но и увидеть своими глазами, что это реально. Уверен, через детей мы сможем изменить какие-то привычки взрослых. Все, наверное, замечали, если ребенок участвует в каком-то мероприятии в школе, мы всей семьей активно в это вовлекаемся. В нашем случае ребенок станет в семье амбассадором зеленых привычек», – выразил в свою очередь уверенность координатор проекта «Чистые игры» в Республике Татарстан Максим Антонов.

«Пластик – материал, который можно переработать и использовать повторно. Прививая школьникам экопривычки, мы помогаем сформировать поколение, которое заботится о будущем планеты», – подчеркнула эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.