Более 20 тыс. детей из Татарстана провели весенние каникулы в лагерях

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В 26 районах и городах Татарстана во время весенних каникул работали 285 лагерей, в которых отдохнули более 20 тыс. детей и подростков, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ. Помимо пришкольных лагерей и учреждений внутри республики ребята также отправились в два лагеря за ее пределами – в Марий Эл и Крым.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков подчеркнул, что весенние каникулы являются важной частью общей оздоровительной программы для детей, запланированной на год. По его словам, главная задача организаторов – обеспечить безопасный отдых. При этом особое внимание уделяется содержательной программе. В лагерях были проведены смены гражданско-патриотической, информационно-технологической, физкультурно-спортивной, лингвистической и социально-педагогической направленности. Особый акцент был сделан на мероприятиях, приуроченных к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Во всех лагерях республики были организованы Дни единых действий, в рамках которых прошли тематические мероприятия. Так, подростки, отдыхавшие в республиканском молодежном центре «Костер», в честь Всемирного дня театра посетили спектакль «Дороги Победы» в театре «Созвездие-Йолдызлык».

По всей республике прошла акция «Письмо солдату», в рамках которой дети написали письма военнослужащим. Кроме того, был организован просмотр фильмов о Великой Отечественной войне.

В центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» состоялась региональная профильная смена «АВАНГАРД». В лагере имени Губина в Бугульминском районе прошла встреча с участником специальной военной операции – полковником Андреем Литвиновым. В лагере «Мирас-Наследие» сотрудники центра «Воин» провели занятия по тактической медицине, а в лагере «Добрый» прошла смена «Добро в кадре», где на протяжении семи дней участники разрабатывали добровольческие инициативы в сфере медиа.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В лагере «Байтик» состоялась встреча с начальником отдела баллистики ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева» Рафаилом Муртазиным. Помимо этого, в лагерях были организованы и другие мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания, культурного обогащения и профессиональной ориентации молодежи.

В лагерях смогли отдохнуть почти 600 детей мобилизованных, а также более 500 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание условий для самореализации молодежи с разными жизненными обстоятельствами в ходе лагерных смен соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Оздоровительная кампания проходила под строгим контролем межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи в Татарстане. Возглавляет комиссию заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.