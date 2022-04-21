Более 20 тысяч бюджетных мест получат вузы Татарстана в новом учебном году

На предстоящий 2022/2023 учебный год татарстанским вузам по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено 20 788 бюджетных мест. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество бюджетных мест — 12% от общего объема — выделено на подготовку специалистов в области образования и педагогических наук. 8% мест выделено на направление «Информатика и вычислительная техника», 7% — электро- и теплоэнергетика, 7% — химические технологии, 4,5% — машиностроение.

Рост числа бюджетных мест (на 12% процентов больше по сравнению с 2020-м) наблюдается по направлениям в сфере электроники — 977. На программы бакалавриата выделено 609 мест, магистратуры — 322, специалитета — 46 мест. Данная сфера включает в себя такие укрупненные группы направлений подготовки, как электроника, радиотехника и системы связи, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы.

В Министерстве образования РТ подчеркивают, что в общей сложности число бюджетных мест в вузах республики за последние три года увеличено на 20%. Рост контрольных цифр приема происходит во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.