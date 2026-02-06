Более 20 тыс. жителей Татарстана воспользовались нефинансовой поддержкой бизнеса за год

За прошедший год более 20 тысяч предпринимателей и физических лиц воспользовались мерами нефинансовой государственной поддержки малого и среднего бизнеса для открытия и развития собственного дела в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Поддержку предпринимателям оказывает Министерство экономики Республики Татарстан и подведомственные ему организации в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Малому и среднему бизнесу республики доступен широкий набор нефинансовых услуг, который охватывает весь жизненный цикл компании – от запуска проекта до выхода на зарубежные рынки.

Предприниматели могут рассчитывать на участие в региональных и международных выставках и ярмарках, помощь в сертификации и продвижении продукции, повышение квалификации сотрудников, сопровождение при выходе на маркетплейсы, а также образовательную и консультационную поддержку, включая разъяснения по налоговым изменениям.

Отдельное внимание в республике уделяется малым и средним компаниям-производителям, малым технологическим компаниям и бизнесу, работающему в приоритетных отраслях экономики. К ним относятся промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, научные разработки и туризм.

В 2025 году помощь в сертификации, информационном сопровождении и продвижении продукции, повышении квалификации персонала, а также в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России получили более 100 производителей и малых технологических компаний.

Для повышения информированности предпринимателей и оперативного доступа ко всем мерам поддержки в феврале прошлого года в Татарстане был создан Единый контакт-центр. Он работает на базе некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

По итогам 2025 года специалисты контакт-центра обработали более 5,6 тысячи обращений от предпринимателей и физических лиц. Чаще всего заявители интересовались нефинансовыми и финансовыми мерами поддержки, а также вопросами налогообложения.

Единый контакт-центр работает по принципу «одного окна». Его сотрудники консультируют по государственным программам поддержки бизнеса и другим вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Обращения, поступающие по разным каналам связи, распределяются между операторами.

Ответы на типовые вопросы также доступны на федеральном и республиканском порталах поддержки бизнеса – МСП.РФ и в Центре «Мой бизнес» Республики Татарстан, а также через чат-боты и социальные сети.

Самой востребованной формой нефинансовой господдержки в республике остается участие в обучающих программах – семинарах, круглых столах, вебинарах и других мероприятиях для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело.

По итогам 2025 года в таких мероприятиях приняли участие более 14 840 человек, из них около 230 зарегистрировали собственный бизнес. Всего в республике было проведено более 90 обучающих мероприятий.

Кроме того, для жителей Татарстана были организованы бесплатные ярмарки. В 2025 году участие в них приняли более 220 человек.