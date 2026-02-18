Более 20 тыс. единиц общественного транспорта планируют обновить к 2030 году в России

К 2030 году по программам Минтранса России планируется обновление более 20 тыс. единиц общественного транспорта в регионах. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», передает пресс-служба Правительства РФ.

По словам министра, развитие городского общественного транспорта ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По поручению Президента к 2030 году необходимо привести не менее 85% общественного транспорта к нормативному состоянию.

«Очень важно, чтобы поставки новой техники синхронизировались с развитием маршрутной сети и повышением качества поездок на общественном транспорте. Все, что мы делаем вместе с регионами, должно позитивно влиять на качество повседневной жизни граждан», – подчеркнул Андрей Никитин.

В Минтрансе отметили, что с 2020 по 2024 год в субъекты РФ поставлено 16,3 тыс. единиц техники, при этом в 2025 году – почти 4,5 тыс. транспортных средств.

Кроме того, министерство изменило подход к обновлению парка: регионы получают прямые субсидии, покрывающие не менее 40% стоимости транспортных средств. В ведомстве ожидают, что благодаря этому в российских городах появится не менее 1,6 тыс. новых транспортных средств уже в 2026 году.

Также сохраняются действующие механизмы поддержки, включая программу льготного лизинга и программу обновления электротранспорта по концессии. Минтранс, как подчеркнул Андрей Никитин, готов оказывать регионам методологическую поддержку и помогать в тиражировании лучших практик управления хозяйством общественного транспорта.