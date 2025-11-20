Более 20 тонн помощи: челнинцы собрали крупную партию для 11 воинских частей

Сегодня на Майдане в Набережных Челнах состоялась очередная отправка шефской помощи военнослужащим, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения. Такие встречи стали доброй традицией: раз в месяц представители власти, предприниматели и волонтеры собираются, чтобы проводить грузовики с самой необходимой поддержкой для бойцов. Компанию активистам составила и наша съемочная группа.

Это отправление стало 49-м с начала СВО и уже 20 в текущем году.

Ответственную миссию по доставке груза в этот раз выполнит водитель Марат из Башкортостана. Он признался, что везет помощь впервые и не ожидал такого теплого отношения со стороны челнинских волонтеров.

«Не ожидал, приятно было то, что женщины отправляют даже в дорогу, кормят. Вкусно, очень вкусно, голодным не останусь в дороге», – сказал Марат.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Пирожки, которые он получил перед выездом, приготовила волонтер Люзия Мустафина. Она успела поставить дрожжевое тесто ранним утром и напекла горячие перемячи и шаньги, а также собрала чак-чак, сухофрукты и татарские травы.

«Поставила тесто дрожжевое, напекла перемячи наши татарские и шаньги. Вот здесь собрала чак-чак, сухофрукты и наши травы с лугов», – отметила активистка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры участвовали и в подготовке больших партий национальных сладостей. Команда Мадины Мухаметзяновой вновь отправила на фронт знаменитый татарский чак-чак.

«За три дня 100 кг мы делаем с девочками, с нашей командой. Отправили тонну чак-чака нашим ребятам. Все посылают слова благодарности. Мы поддерживаем их, чтобы они знали вкус дома», – рассказала она.

Свою посылку принесла и Любовь Паньшина. Она рассказала, что подарок подготовила юная волонтер из дома 25/21: на день рождения девочке подарили деньги, и она решила купить сладости для защитников.

Не осталась в стороне и Наталья Цивако. «Хочу выразить огромную благодарность нашим защитникам, которые обеспечивают нам мирное существование. Очень отрадно присутствовать на отправке этого груза. Мы чувствуем свою, хотя бы косвенную, но причастность», – отметила она.

Шефский груз собрали предприниматели и представители власти. Общий вес превысил 20 тонн. В составе отправки – автомобили «Нива» и «УАЗ», мотоциклы, пиломатериалы, медикаменты, строительные материалы, маскировочные сети, продукты питания и другое оснащение, необходимое на передовой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что помощь включает не только оборудование и технику, но и элементы, которые особенно важны для бойцов.

«В составе груза не только дорогостоящее и необходимое нашим воинам – аппаратура, транспортные средства. Вы слышали: автомобили «Нива», «УАЗ», квадракоптеры, средства радиоэлектронной борьбы. Но также письма от детей. Этот груз с шефской помощью направят в 11 войсковых частей, в том числе и для 430 полка», – подытожил градоначальник.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.