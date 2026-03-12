news_header_top
Общество 12 марта 2026 07:30

Более 20 тонн электроники отправили на переработку в Татарстане с начала года

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Реализация программы «Школа утилизации: электроника», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», продолжается в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.

В феврале в рамках программы собрали и отправили на переработку 11,8 т отходов электронного и электрического оборудования. В экологической акции приняли участие более 40 бюджетных организаций из Бугульмы, Альметьевска, а также Тетюшский, Дрожжановский, Буинский и Азнакаевский районы.

Всего с начала 2026 года удалось собрать и передать на утилизацию более 20 тонн электронных и электрических отходов. Отработанную технику сдали 59 бюджетных организаций из девяти муниципалитетов республики.

Программа «Школа утилизации: электроника» действует в Татарстане с 2022 года. Республика активно участвует в этом проекте. По итогам 2025 года регион занял второе место в номинации «Регионы-лидеры», собрав более 571 тонны электронного оборудования с начала реализации программы.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо оставить заявку на официальном сайте программы и заполнить форму регистрации участника.

На утилизацию принимаются:

  • компьютерная и офисная техника;
  • бытовая техника, включая стиральные машины и холодильники;
  • электроинструменты;
  • научная и медицинская техника;
  • телефоны и персональные гаджеты;
  • электронные и электрические игрушки;
  • картриджи – их объем не должен превышать 10% от общего количества сдаваемой техники.

Подробный график сдачи техники размещен на сайте Фонда рационального природопользования в разделе «Электроника».

#переработка #электроника
