Более 20 территорий в Альметьевске благоустроят по программе «Наш двор»

В 2026 году в Альметьевске в рамках республиканской программы «Наш двор» будет капитально обновлено 24 придомовые территории. Сейчас ведется подготовка к реализации проекта, а основные работы начнутся с началом дорожно-строительного сезона.

Благоустройство затронет дворы в разных частях города. В программу вошли придомовые территории по улице Зарипова, 33, улице Ленина, 203, улице Рината Галеева, 25, а также дома по улице Бигаш – 131, 133 и 135. Обновления ждут дворы на проспекте Строителей – у домов 6, 10 и 16, на улице Ленина – у домов 187 и 189, 171, 123, 123в, 125 и 201, на улице Маяковского, 76, улице Шевченко, 164 и 166, а также на улице Чехова – у домов 32 и 36.

Работы пройдут и в поселке городского типа Нижняя Мактама. Там в программу включены дворы по улице Достоевского – у домов 3 и 5, 9 и 21, по улице Некрасова – у домов 4, 6 и 8, а также по улице Вахитова – у домов 6 и 8, 10 и 12, 14 и 16, 18 и 20.

Кроме того, благоустройство затронет и сельские населенные пункты Альметьевского района. В селе Русский Акташ обновят двор по улице Ленина, 3, в селе Тайсуганово – по улице Салахутдинова, 31, а в селе Ямаши – по улице Кияткина, 6.

В рамках программы во всех дворах запланирован комплексный ремонт территорий: обновление детских и спортивных площадок, ремонт дворовых дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, хозяйственно-бытового оборудования, детского и спортивного оборудования на песчаном покрытии, устройство наружного освещения и контейнерных площадок.

Программа «Наш двор» инициирована Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. За пять лет ее реализации в Альметьевском районе уже отремонтирована 351 дворовая территория – это стало значимым вкладом в развитие городской среды и повышение комфорта для жителей.