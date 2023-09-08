Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 20 студентов летом приняли участие в строительстве обхода Нижнекамска и Челнов
Свыше 20 студентов участвовали в строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов во время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Летнюю производственную практику на объектах строительства и реконструкции прошли студенты 3-4-х курсов семи учебных заведений высшего и среднего профессионального образования России», — отметили в ведомстве.
Практиканты занимались устройством слоев дорожной одежды, работали помощниками геодезистов и мастеров участков. Они также трудились под руководством специалистов дорожных лабораторий. Кроме того, студенты изучили основной комплекс строительства моста через Каму.
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане строится в рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, он войдет в состав трассы М12 «Восток». Его протяженность составит 81 километр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»