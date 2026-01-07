Более 20 семей военных стали зрителями рождественского концерта «Созвездия-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Участники зимней смены фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» выступили с большим концертом в центре «Камский Артек». Их зрителями стали участники специальной военной операции, члены их семей и представители организации «Боевое братство». На вечер пришло свыше 20 семей бойцов, сообщает пресс-служба движения.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель исполкома Нижнекамска Ренат Шакиров. Он подчеркнул важность поддержки творческих инициатив и выразил уверенность, что подобные мероприятия играют значимую роль в воспитании молодого поколения, а также способствуют развитию города и района.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов заявил, что проведение концертов такого формата становится доброй традицией и происходит уже не первый год.

По его словам, в рамках зимней смены проходят разные активности, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения. Рождественский концерт для семей участников спецоперации является одним из ключевых мероприятий.

С 2 по 8 января лауреаты и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» отдыхают в Центре по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского района.

Участники зимней смены посещают творческие встречи и мастер-классы известных деятелей искусства, готовят праздничные концерты, где представляют свои новые номера в вокале, хореографии и конферансе. Всего нынешняя смена объединила 220 артистов из более чем 15 городов и районов республики.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.