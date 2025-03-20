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Более 20 районов Татарстана приступили к весенне-полевым работам. Аграрии проводят подкормку озимых культур и многолетних трав, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Первыми к весенним полевым работам приступили Буинский и Апастовский районы. На сегодня в республике удобрены 19,3 тыс. гектаров озимых и 6,4 тыс. гектаров многолетних трав», – говорится в сообщении.

Всего в Татарстане необходимо провести подкормку озимых на площади более 480 тыс. гектаров, многолетних трав – 372 тыс. гектаров.