Более 20% одиннадцатиклассников в Татарстане окончили школу с медалью

Более 20% одиннадцатиклассников в Татарстане и еще 10 регионах России окончили школу с медалью. Каждый четвертый ученик стал медалистом в Башкортостане и Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.

В целом по стране с золотой или серебряной медалью завершили обучение 109 тысяч выпускников, или почти каждый шестой. При этом золотой медалью отмечены 65,5 тысячи человек, серебряной – 44,2 тысячи.

«В 2024 году школу окончило 624,7 тыс. учеников, соответственно, обладателями золотых медалей стали 10,5% из них, а серебряных — 7%», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Как отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, с возвращением серебряных медалей больше выпускников получили дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Чтобы стать обладателем золотой медали, одиннадцатиклассник должен получить оценки «отлично» по всем предметам, а также сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету не менее чем на 70 баллов каждый. Серебряная медаль вручается выпускникам, получившим не более двух оценок «хорошо» среди «отлично», а также сдать единый государственный экзамен по двум предметам, в том числе русскому языку, не меньше чем на 60 баллов.