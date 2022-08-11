Более 20 команд поборются за кубок парусной регаты «Кубок Химграда - 2022» в Казани

Более 20 команд примут участие в IV этапе парусной регаты на «Кубок Химграда-2022», которая пройдет 20-21 августа а акватории полуострова Локомотив в Казани. Победителей ждут ценные призы и кубок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан Альберт Садыков.

«“Кубок Химграда” проводится в Казани уже второй год. Мы задумывали его как соревнование для промышленных предприятий. Это позволит популяризировать вид спорта. В этом году у нас на текущий этап уже заявились 22 команды. Гонка обещает быть очень зрелищной и красивой», – отметил спикер.

При этом парусный спорт в Татарстане продолжает развиваться. На сегодняшний день в регионе работает три яхтенные школы, где занимаются почти 300 детей. В республике уже прошел этап Всероссийской спартакиады по этому виду спорта, первенство по радиоуправляемым яхтам и другие, добавил он.

Основным партнером в организации соревнований выступает АО «Химград». По словам генерального директора общества Айрата Гиззатуллина, в первую очередь, «Кубок Химграда» по парусному спорту – это социальный проект, который вовлекает людей в спорт и учит их работать в команде.

«Мы связываем очень большие надежды с популяризацией парусного спорта. Мы прикладываем много усилий для того, чтобы поднять этот вид спорта в республике на действительно высокий уровень. Количество участников нашего соревнования растет от этапа к этапу. Для наших резидентов участие – это не только спортивное увлечение, но и тимбилдинг, выработка стратегий и взаимодействие в команде», – подчеркнул Айрат Гиззатуллин.

Участников парусной регаты видно и в рабочем процессе. После гонки они возвращаются немного другими, более вдумчивыми и по-новому подходят к решению ежедневных задач, которые встают перед промышленными предприятиями, заявил он.

Он добавил, что совместно с Федерацией парусного спорта РТ был закуплен флот, что делает дисциплину более доступной для всех желающих. В частности, зрители также смогут попробовать себя в роли рулевого яхты.

Благодаря этому в соревнованиях начали принимать участие не только команды промышленных предприятий республики, но и студенты, любители и госорганизации.

«Знакомство с парусным спортом студентов нашего вуза началось в 2020 году. Мы уже второй год участвуем в “Кубке Химграда”. Все учащиеся в восторге от такой возможности, я ни разу не слышал негативного отзыва об этом турнире. Хотелось бы, чтобы больше вузов участвовали в таких соревнованиях», – сообщил капитан команды ПГУФКСиТ Антон Занин.

Но парусный спорт – это дисциплина, которая требует хорошей физической подготовки. Даже студентам, которые профессионально занимаются плаванием и легкой атлетикой, тренировки на яхтах даются не очень легко, заключил Занин.

По итогам соревнований участники смогут получить ценные призы от партнеров соревнований, а победители получат кубок и медали.