Более 20 горожан стали победителями конкурса «Проголосуй за парки и скверы Казани»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершен большой конкурс «Проголосуй за парки и скверы Казани», его участниками стали свыше 5 тыс. жителей города. Среди них разыграли десять iPhone16e, а также билеты на выступления Надежды Кадышевой и группы «Руки Вверх», спектакли в новом здании театра Камала и отдых в глэмпинге. За четыре розыгрыша был определен 21 победитель.

Накануне, 12 июня, состоялся финальный, четвертый розыгрыш призов. Среди участников, выложивших скрины о голосовании на свои страницы во «ВКонтакте», разыграли три iPhone 16е, пригласительные на концерт группы «Руки Вверх» и выступление Надежды Кадышевой, а также билеты на спектакли в новом здании театра Камала. Розыгрыш состоялся в группе «Парки и скверы Казани».

Победителями четвертого розыгрыша стали Алсу Хаметшина (голосовала за сквер Славы на улице Рихарда Зорге), Айгуль Нуреева (голосовала за озеро Большое Чуйково), Гузелия (голосовала за Ноксинский лес), Регина Ведерникова (голосовала за сквер у Московского рынка), Алексей Майданов (голосовал за сквер «Эрмитаж»), Виктория Витальевна (голосовала за благоустройство леса на Дубравной), Рамита Зубаирова (голосовала за сквер перед будущей станцией метро «Тулпар») и Лейсан Хамидуллина (голосовала за променад на улице Лукина).

Конкурс проводился для всех, кто проголосовал на портале госуслуг за новый парк или общественное пространство по ссылке – gorodsreda.tatar.ru.

Для участия в конкурсе было необходимо:

– до 12 июня включительно проголосовать на портале госуслуг РТ за парк Казани, который нужно обновить, по ссылке – gorodsreda.tatar.ru;

– сделать скриншот с подтверждением голосования (отображается в конце голосования), а при голосовании ранее – скриншот с «Госуслуг» «Опрос уже пройден»;

– опубликовать скриншот на своей странице в соцсети «ВКонтакте» до 20.00 12 июня включительно с подписью: «Я проголосовал за ___» (указать выбранный парк) и хэштегами #голосуюзаказань и #паркиказани.

Личный аккаунт «ВКонтакте» должен был быть открытым, зарегистрированным не менее 30 дней назад, принадлежать физическому лицу, достигшему 14-летнего возраста, с казанской пропиской или регистрацией в паспорте.

Все подробности были изложены в положении о конкурсе. Победителей розыгрышей объявляли ежедневно с 9 по 12 июня в прямом эфире в группе «Парки и скверы Казани» во «ВКонтакте».

Всего в опросе на gorodsreda.tatar.ru были представлены 32 общественных пространства Казани, расположенных в разных районах. Кроме того, казанцы могли предложить и свой вариант. Победитель голосования станет приоритетным проектом для включения в программу благоустройства на следующий год.

Голосование было организовано в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет отвечающую за этот нацпроект комиссию Государственного совета России.