Более 20 дизайнеров презентовали платья для «Мисс Вселенной» на Volga Fashion Show

10 августа в Казани состоялось модное городское событие Volga Fashion Show. Более двадцати дизайнеров из разных городов страны показали свои коллекции. Трое лучших, чьи имена определило профессиональное жюри, отправятся в октябре в Москву на Volga Fashion Week.

Победителями стали Анастасия Дьяконова из Златоуста, Ольга Кондрашева из Москвы и Элара Шайхи из Казани.

Элара Шайхи, основательница BURO BANU получила также специальную награду – возможность создания совместной коллекции с Комитетом по развитию туризма Казани. Ее коллекции с использованием национальных мотивов никого не оставили равнодушными.

Коллаборация Volga Fashion Show и муниципалитета играет важную роль в развитии туристического потенциала не только города, но и республики Татарстан. Как отметила начальник отдела продвижения туристических продуктов Комитета по развитию туризма г. Казани Алия Жаворонкова: «Подобные события способствуют продвижению города как привлекательной площадки для индустрии моды, привлекая внимание как российских, так и зарубежных гостей». Столица Татарстана занимает лидирующие позиции по внутреннему туризму. Совокупный туристическо-экскурсионный поток в Казань по итогам 2023 года составил порядка 4 млн. человек.

Мероприятие, которое проходит уже девять лет, стало знаковым событием для всех ценителей моды и стиля. На светском вечере, состоявшемся на площадке экстрим-парка «Урам», собрались представители общественности и креативных индустрий Казани, стилисты, блогеры и fashion-эксперты, которые продемонстрировали свои образы в изысканном total white – таким был дресс-код мероприятия. Оригинальная подача и концепция шоу, вдохновлённая летними мотивами, оставила незабываемые впечатления у всех гостей.

Генеральный продюсер показа Юлиана Благовская так поприветствовала публику: «Мы увидели многообразие моделей. В совещательном порядке были выбраны победители.

В октябре они покажут свои коллекции в Москве, куда мы приглашаем профессиональных байеров, представителей маркетплейсов и ведущих профессионалов отрасли. Это прекрасная возможность рассказать о своем бизнесе и продемонстрировать свое творчество».

На показе свою коллекцию представила известная на весь мир дизайнер платьев из Санкт-Петербурга Ольга Малярова - одна из десяти лучших молодых дизайнеров мира по итогам конкурса Who’s Next Paris x Arts Thread x WGSN Fashion Graduate Competition-2013, участница крупнейших фестивалей моды в Париже и Милане. Работы, вдохновленные русским императорским стилем, произвели сильное впечатление на зрителей и вызвали положительные отзывы среди профессионалов индустрии. Участницы международного конкурса «Мисс Вселенная» появлялись на подиуме в платьях от Маляровой.

Призеры показа были награждены подарками от стратегических партнеров. ИТ-академия при ИТ-парке им. Б. Рамеева вручила сертификаты на обучение моделированию с использованием искусственного интеллекта. Представители Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан предоставили сертификат на услугу «Инвентаризация бизнес-процессов», который создан специально для предпринимателей в сфере креативных индустрий и является авторским продуктом. А также дизайнеры и гости получили подарки от Нэфис Косметикс. Бренды компании – AOS, BiMAX, SORTI, Биолан – известны по всей стране.

Продолжилась Volga Fashion Week деловой программой в ресторане «Ван Гог». Программа, рассчитанная на дизайнеров и игроков рынка моды, охватила сразу все сферы ведения бизнеса: позиционирование, ассортиментное планирование, выбор способов дистрибуции и продвижение. Эксперты из сферы искусства и моды поделились опытом ведения бизнеса, поговорили о важности исторической составляющей в индустрии, а также обсудили национальный компонент в моде. Так, с лекцией на тему «Алгоритмика модного бренда: прибыль, матрица и маркетинговые хитрости» выступила Саломея Гагуа, международный эксперт в Fashion индустрии, бизнес-тренер, основатель консалтингового бизнес-пространства SAGARUS AGENCY.

Римма Кашапова, арт-эксперт, исследователь традиционной культуры тюркских народов, член Союза художников, эксперт Международного класса Декоративно-прикладного искусства рассказала о ханской моде и удивила собравшихся мылом с реконструированным запахом парфюма Средневековья. Именно таким по преданию пользовалась сама Сююмбике – девушка, чья история любви стала легендой Казани.

Фотографии предоставлены Оргкомитетом Volga Fashion Show

Реклама. ИП Борисова О.Л.