Более 20 человек задержаны по делу о теракте в «Крокусе»

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о значительном прогрессе в расследовании теракта, произошедшего 22 марта в торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити» в Подмосковье. По его словам, на данный момент задержано более 20 человек, причастных к организации и исполнению преступления, унесшего жизни сотен невинных людей, включая женщин и детей, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Бишкеке, Бортников отметил, что следствие установило причастность к теракту членов запрещенной в России террористической группировки «Вилаят Хорасан», базирующейся в афгано-пакистанской зоне. Непосредственные исполнители атаки прибыли в Россию из Турции незадолго до совершения теракта.

Он подчеркнул, что в расследовании оказывают содействие коллеги из спецслужб Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Совместными усилиями удалось задержать значительную часть причастных к теракту лиц. Однако работа по выявлению и задержанию остальных фигурантов, а также заказчиков этого преступления продолжается.