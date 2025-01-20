Более 20 человек, находившихся в федеральном розыске, задержали росгвардецы в РТ за год

За прошлый год в Татарстане сотрудники Росгвардии задержали более 20 человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщили на итоговой коллегии Росгвардии по Татарстану.

За прошлый год подразделения вневедомственной охраны обеспечили охрану более 15,6 тыс объектов.

Группы задержания осуществили более 62 тысяч выездов по сигналам «тревога», которые поступили с охраняемых объектов.

На постах и маршрутах патрулирования наряды выявили 309 преступлений, в том числе 187 – на охраняемых объектах.