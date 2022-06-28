Более 20 архиереев проведут литургию на месте обретения иконы Божией Матери в Казани

Торжества по случаю обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы пройдут в столице Татарстана 20-21 июля этого года. Ожидается проведение крестного хода и литургии с участием более 20 высших священнослужителей Русской православной церкви. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

Торжества начнутся 20 июля в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря, где с 17.00 будет идти торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Перед богослужением в 16.45 на территории обители состоится открытие выставки, посвященной годовщине великого освящения Казанского собора святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

На следующий день, 21 июля, в 7.30 в Благовещенском соборе Казанского Кремля будет совершен молебен Божией Матери перед ее Казанским образом. После молебного пения состоится традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери в Казанско-Богородицкий монастырь.

После принесения святыни на место ее чудесного явления в воссозданном Казанском соборе начнется торжественное богослужение. Божественную литургию совершат более 20 архиереев Русской православной церкви, которые прибудут в Казань для участия в празднике. Песнопения исполнит хор Московского Сретенского монастыря. Начало литургии — в 9.00.

Вечером 21 июля на территории Казанско-Богородицкого монастыря состоится концерт хора Сретенского монастыря. Начало концерта — в 18.00.

Обретенный в 1579 году Казанский образ Божией Матери является одной из самых почитаемых святынь России и всего христианского мира. Свидетелем чудесного обретения святыни в Казани стал священник Ермолай, будущий патриарх Московский и всея Руси Ермоген, оставивший потомкам «Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы».

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери велось Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры РТ во исполнение указа Президента Татарстана Рустама Минниханова «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери».

Работы длились с 2016 по 2021 год, за это время храм был воссоздан практически в первозданном виде. Чин закладки ныне восстановленного собора совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 июля 2016 года, в день воспоминания явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

Чин великого освящения воссозданного собора 21 июля 2021 года также совершил патриарх Кирилл.