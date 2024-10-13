Более 2 тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения проверили в Татарстане

В текущем году государственными инспекторами Росреестра Татарстана обследовано более двух тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения на площади свыше 618 тысяч гектаров. В ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с правообладателями выявлено 930 признаков нарушений земельного законодательства, из них 57 – это карьеры по добыче общераспространенных полезных ископаемых, 144 – несанкционированные свалки ТБО, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

«Одной из приоритетных задач нашего ведомства является контроль за надлежащим устранением нарушений, выявленных в предшествующем году, и продолжение активной работы федерального государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения. По результатам надзорной деятельности более 2,2 тысяч гектаров земель сельхозназначения приведены в соответствие и введены в сельскохозяйственный оборот», - сообщил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин.

Спикер также уточнил, что более 150 материалов о выявленных признаках неиспользования земель сельскохозяйственного назначения направлены в Россельхознадзор для принятия мер реагирования в рамках имеющихся полномочий.

Напомним, в России действует мораторий на проведение большинства плановых проверок до 2030 года, в том числе, проводимых в рамках государственного земельного надзора. В 2024-м основной акцент сделан на проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований: контролируемые лица информируются о требованиях земельного законодательства, которые должны неукоснительно соблюдаться.