Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

Фото: пресс-служба Бугульминского муниципального района

С начала 2025 года более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия благодаря программе социальной ипотеки, реализуемой Государственным жилищным фондом. Всего за этот период в республике было сдано в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей площадью 98,7 тыс. кв. м – это составляет 61 % от запланированного годового объёма.

Из построенного жилья шесть домов находятся в Казани, ещё пять – в Набережных Челнах. Все квартиры были переданы новым владельцам с полной отделкой: помещения оснащены сантехникой, плитами, счётчиками и системой контроля.

«В республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Мы твердо стоим на защите наших традиционных ценностей и, безусловно, сохраним это наследие для будущих поколений», – отмечал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Программа социальной ипотеки реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлена на повышение доступности комфортного жилья для жителей региона.

Согласно инвестиционному плану Госжилфонда на 2025 год, в городах и районах Татарстана планируется построить 35 жилых домов, рассчитанных на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. м.