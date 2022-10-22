Более 2 тысяч пирогов и сладостей испекли в Татарстане для мобилизованных граждан

Более 2 тысяч пирогов и других сладостей, а также вязаные носки, перчатки и аптечки получили мобилизованные татарстанцы на сборном пункте Казани. Инициатива республиканской акции «Мамины пироги» принадлежит организации «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Пироги солдатам привезла председатель Общественной палаты Татарстана, глава РОО «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, а также члены совета организации — председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузмичева, помощник ректора Института развития образования РТ Гузалия Минкина.

Зиля Валеева рассказала, что акцию «Мамины пироги» поддержали около 30 муниципальных образований республики. Пироги пекли в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Свои искренние пожелания, а также вкусные угощения — чак-чак, баурсаки — прислали женщины из Арского, Тетюшского, Сармановского, Кукморского, Мамадышского и других районов республики.

К инициативе РОО «Женщины Татарстана» подключились и различные некоммерческие, общественные организации, а также работники детсадов, библиотекари, матери мобилизованных сыновей. Акцию поддержало объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие», женщины-депутаты Казгордумы, общественная организация «Мы вместе — Без бергэ».

Сладкими пирогами к чаю — яблочными, с курагой, деревенской калиной, сметанниками — угостились мобилизованные на базе Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, палаточного городка полигона танкового училища.

500 пар теплых шерстяных носков мобилизованным связали женщины из Азнакаева — их привезли вместе со сладкими гостинцами. Нужные в быту солдата теплые перчатки, шапки, аптечки были и в других посылках.

Кроме того, во вкладышах мобилизованных ждали трогательные детские письма и рисунки, а также неизменные слова вечного материнского наказа: «Возвращайтесь живыми, мы вас ждем!». Как отметила Зиля Валеева, матери замесили в пироги всю любовь, лучшие пожелания, чтобы все вернулись живыми и здоровыми.

Вкусное пятничное чаепитие, которое организовали для мобилизованных женщины Татарстана, растрогало мужчин до слез.