Более 2 тысяч обращений от татарстанцев принято через сервис «Мой депутат»

Свыше 2 тыс. обращений приняли от жителей Татарстана через сервис «Мой депутат». Об этом сообщает татарстанское реготделение партии «Единая Россия», подводя итоги работы онлайн-платформы.

Как напомнили в пресс-службе «Единой России», с помощью приложения «Мой депутат» жители республики могли обозначить насущные проблемы, выразить свои пожелания, внести предложения и дать наказы региональным парламентариям. Сегодня в приемной проекта работал депутат Госсовета РТ, главврач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов.

К нему обратились три татарстанца с разными вопросами. Житель Дербышек обратил внимание на работу поликлиники №8. По словам заявителя, поликлинику необходимо доукомплектовать специалистами и расширить перечень оказываемых медицинских услуг.

Вторая обратившаяся – из Балтасинского района. Она мама ребёнка-инвалида, которая вынуждена часто бывать в Казани, возить его на лечение. В Балтасинском районе нет реабилитационных центров такого уровня, а ездить в столицу Татарстана и проживать в ней на время лечения для семьи – накладно. Женщина уточняет, нет ли каких-то программ для обеспечения жильем детей-инвалидов.

Третий заявитель – житель поселка Новочувашский Зеленодольского района. Он рассказал, что в поселке недостаточно развита социальная инфраструктура: не дошел газ до конкретного адреса, пенсионеры не могут добраться до больниц, отсутствует детская площадка, нет мест для занятий спортом, плохие дороги. Все обращения, запросы и предложения взяты в работу.

«Мой депутат» — онлайн-платформа, работающая с 2019 года. Приложение запускается в период избирательной кампании. С помощью сервиса каждый мог оставить пожелание или предложение депутатам и партии. Самые значимые инициативы, полученные через систему «Мой депутат», войдут в народную программу, а также поступят в работу депутатов нового созыва, которые представят в парламенте фракцию «Единая Россия».

Депутаты партии в августе и сентябре организовали ежедневное дежурство в приемной проекта «Мой депутат». Они звонили татарстанцам, оставившим обращения, по телефону. Заявки обрабатывали ежедневно: парламентарии напрямую обсуждали с жителями реализацию их пожеланий и поиск путей решения.

Вопросы касались всех сфер деятельности: социальных льгот и гарантий, сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, экономики, трудовых отношений, сельского хозяйства и т.д. Татарстанцы обращались не только с проблемами и вопросами. Некоторые обратившиеся рассказывали о своих социальных проектах, выражали благодарность в адрес депутатов. Всего за два месяца через сервис «Мой депутат» было принято более 2 тысяч обращений.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.