Более 2 тысяч детей в РТ обучили пожарной безопасности с помощью мобильного комплекса

Фото: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

В Татарстане закончили реализацию масштабного социального проекта Татарстанского республиканского отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества», направленного на формирование у детей навыков пожаробезопасного поведения.

Проект изменил подход к обучению, охватив более 2200 детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет. Об этом рассказали в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

В обучение внедрили современные средства цифровизации, интерактивные игровые тренажеры. Благодаря этому занятия для ребят стали не только полезными, но и увлекательными. Особую гордость команды вызывает создание и применение первого в России мобильного образовательного комплекса по пожарной безопасности, приобретенного на средства гранта Раиса РТ.

«За предоставленные материалы, без которых создание комплекса было бы невозможным, мы очень благодарны Центральному Совету ВДПО и коллективу интернет-портала Виртуальный интерактивный обучающий комплекс «Пожарно-техническая выставка», — отметил председатель совета ТРО ООО «ВДПО» Радик Камалетдинов.

Главной поддержкой для команды во время длительного марафона, охватившего разные города и малые населенные пункты республики и включившего в себя 101 занятие, стали восторженные отзывы детей, преподавателей и родителей, а также высокие результаты тестирования, подтвердившие прочное усвоение материала.

Мобильный комплекс прошел настоящий тест-драйв, проехав сотни километров и доказав свою универсальность: занятия с одинаковым успехом проходили в обычных школах, где оборудование легко подключалось к имеющейся технике, в летних лагерях с использованием своего проектора и экрана, и даже в условиях полного отсутствия электросети благодаря блоку бесперебойного питания.

Особую поддержку на всех этапах оказывали представители ГУ МЧС России по РТ, МЧС Республики Татарстан и ГКУ «Пожарная охрана РТ», которые лично участвовали в занятиях, делясь с детьми бесценными знаниями.

Обучение подрастающего поколения основам пожаробезопасности не теряет актуальности никогда, и уже сейчас школы самостоятельно обращаются с просьбами запланировать занятия. Потенциал обучающего комплекса велик, и уже в текущем году он будет дополнен новыми материалами, включая виртуальный тур по единственному в России Залу Славы Федерации Пожарно-прикладного спорта РТ, который будет создан в марте 2026 года в рамках нового проекта «Пожарно-спасательный спорт», также поддержанного грантом Раиса Республики Татарстан.