Более 2 тысяч человек привлекли в Татарстане за нарушение правил обращения с оружием

Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии контролирует 430 частных охранных предприятий и около 42 тысяч владельцев оружия, на руках у которых находится свыше 74 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В результате работы по контролю за соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности к административной ответственности привлечено свыше 2 тысяч граждан и юридических лиц.

За нарушение правил оборота оружия у граждан изъято 545 единиц оружия и более 1900 патронов.

Также отмечается, что благодаря работе по пропаганде добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия татарстанцы сдали на утилизацию более 1900 единиц различного вида оружия и свыше 3300 патронов.