Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 2 тысяч человек привлекли в Татарстане за нарушение правил обращения с оружием
Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии контролирует 430 частных охранных предприятий и около 42 тысяч владельцев оружия, на руках у которых находится свыше 74 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
В результате работы по контролю за соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности к административной ответственности привлечено свыше 2 тысяч граждан и юридических лиц.
За нарушение правил оборота оружия у граждан изъято 545 единиц оружия и более 1900 патронов.
Также отмечается, что благодаря работе по пропаганде добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия татарстанцы сдали на утилизацию более 1900 единиц различного вида оружия и свыше 3300 патронов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников