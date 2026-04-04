Более 2 тысяч абитуриентов посетили Единый день открытых дверей в КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

В Казанском федеральном университете прошел Единый день открытых дверей, собравший более 2 тысяч поступающих, их родителей и наставников, сообщили в пресс-службе КФУ. Мероприятие объединило все институты и факультеты вуза на одной площадке – в КСК «УНИКС».

Организаторами выступили Департамент по информационной политике, приемная комиссия и Центр карьеры КФУ.

Проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова поприветствовала участников и отметила, что Казанский университет – это место, где каждый может найти для себя интересное направление, место для творчества и исследований. Она напомнила о блестящей истории вуза, связанной с именами Николая Лобачевского и Карла Клауса, открывшего рутений.

Директор Департамента по информационной политике Елена Ельшина сообщила, что в этом году особое внимание уделили заказчикам целевого обучения. На выставке партнеров представители ведущих работодателей рассказали, как воспользоваться этой возможностью и выстраивать карьерную траекторию уже при поступлении.

Директор Центра занятости населения Татарстана и Кадрового центра «Работа России» по РТ Тимур Муллин пояснил, что его организация информирует родителей и абитуриентов о возможностях портала «Работа России», включая подачу заявлений на заключение договора о целевом обучении. Он добавил, что ключевые группы направлений – образование, медицина, агропромышленный комплекс, обрабатывающее производство и инженерные кадры.

На выставке также работали стенды Министерства здравоохранения РТ, Управления Судебного департамента в РТ и Казанского вертолетного завода.

Главный специалист отдела организационно-правового, информационного и статистического обеспечения деятельности судов управления Марат Зариев сообщил, что абитуриенты интересуются целевыми квотами для последующего трудоустройства в судебную систему. Он уточнил, что требуются не только юристы, но и специалисты в области информатизации.

Руководитель Республиканского медицинского кадрового центра Минздрава РТ Вера Семенова рассказала, что республика испытывает потребность в участковых педиатрах и терапевтах, акушерах-гинекологах, анестезиологах, реаниматологах и неонатологах. Начиная с 2023 года наблюдается естественный прирост врачебных кадров: в 2025 году прирост составил 504 специалиста.

Руководитель Центра карьеры Вячеслав Сайдашев отметил, что мероприятие помогает показать: отработка для целевиков – это не обременение, а перспектива и профессиональное развитие.

В рамках дня открытых дверей прошло собрание «Формула успеха – поступаем правильно». Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик подчеркнул, что целевое обучение – это большой задел для будущей карьеры, но целевикам также предстоит пройти конкурс по баллам ЕГЭ. Он посоветовал подавать документы через портал Госуслуг после добавления аттестата в личный кабинет.

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов отметил, что формат личного общения формирует доверительные отношения между абитуриентами, их родителями и вузом. Проректор по дополнительному образованию Ильнур Хайруллин назвал мероприятие праздником для поступающих и их родителей.

На мероприятии также представили возможности «Цифровых кафедр». Ведущий специалист Центра развития цифровых компетенций Светлана Матвеева рассказала, что в этом году действует 19 полностью дистанционных и бесплатных программ. Обучение длится 9 месяцев и совмещается с основной учебой, по итогам слушатели получают дополнительную квалификацию и диплом КФУ.

Единый день открытых дверей посетили абитуриенты не только из Татарстана, но и из других регионов России.