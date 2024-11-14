Более 2 тыс. жителей РТ зарегистрировались на предстоящий в Казани форум о бизнесе

Завершается регистрация для участия во втором региональном форуме интернет-торговли «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж», который пройдет 15 ноября в Казани в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщает пресс-служба проекта, организаторами форума выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Минэкономики РТ.

«Проходящий уже второй год подряд в Казани форум интернет-торговли вызывает настоящий ажиотаж среди татарстанских предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары на маркетплейсах или ведут бизнес, связанный с интернет-торговлей. По данным на 14 ноября уже более 2 тыс. предпринимателей прошли регистрацию для личного или онлайн-участия в форуме. Более того, форум «Мой бизнес. E-com» уже стал заметным событием на федеральном уровне, и лидеры рынка охотно откладывают свои дела, чтобы на казанской площадке обсудить с коллегами и партнерами тренды отрасли и перспективны развития рынка», - отметила исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.

Свое участие в форуме подтвердили Татьяна Ким (Wildberries), Дмитрий Ким (Ozon), Дмитрий Русаков (Яндекс), Константин Измайлов (Магнит Маркет), Дмитрий Трубицин (Мегамаркет), Сергей Лебедев (AliExpress Россия), а также представители 12 STOREEZ, VK, Все.Инструменты.ру, Авито и другие.

В связи с ограничениями, связанными со вместимостью зала, регистрация для личного участие в форуме уже завершается, сообщила Яруллина.

Впрочем, она подчеркнула, что принять участие во всех многочисленных мероприятиях форума, в том числе увидеть выступления спикеров пленарной, панельной и бизнес-сессий, можно будет и в режиме онлайн, пройдя регистрацию по ссылке.