Более 2 тыс. студентов приедут на «Студвесну» в Казань с 25 по 29 ноября

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заседание организационного комитета по подготовке XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования Российского Союза Молодежи прошло 18 ноября в Казани под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой. Об этом сообщает пресс-служба Союза.

Фестиваль пройдет с 25 по 29 ноября под слоганом «Студвесна. Весна всегда» и соберет более 2 тыс. студентов из более чем 80 регионов страны.

На заседании Председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский доложил о ходе подготовки фестиваля, отметив его историческую значимость и масштаб для всей страны, подчеркнув ценность события именно для студентов и участие подавляющего большинства регионов, включая исторические территории.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В онлайн-режиме к заседанию присоединился заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко, который отметил, что Росмолодежь является одним из ключевых партнеров фестиваля и всегда готова поддерживать подготовку и проведение мероприятия.

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров заявил о полной готовности региона встречать участников и подчеркнул, что география фестиваля охватывает практически всю страну.

Он сообщил, что решены ключевые вопросы по связи, питанию, логистике и безопасности на всех площадках, а республика традиционно готова провести «Российскую студенческую весну» на высоком уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Исполнительный директор региональной дирекции фестиваля и директор Молодежного центра Республики Татарстан Валентин Шихобалов рассказал о работе региональной исполнительной дирекции, включая организацию аккредитации участников, логистику и культурную программу для всех категорий гостей.

Со стороны Татарстана участие в оргкомитете принял победитель программы «Батырлар. Герои Татарстана» Тагир Садыков, закрепленный за Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

С заключительным словом выступила Лейла Фазлеева. Она призвала все задействованные структуры максимально включиться в подготовку и проведение фестиваля, чтобы обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников в столице республики, выразив при этом благодарность всем участникам заседания.

По ее словам, город Казань станет центром притяжения молодежи России.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Конкурсная программа фестиваля пройдет 26 и 27 ноября и будет включать 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

Торжественные церемонии награждения и закрытия состоятся 28 ноября 2025 года, на которых будут объявлены лауреаты, победители, обладатели Гран-при и результаты общекомандного зачета.

В 2025 году проведение фестиваля будет посвящено Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в VK Видео и в сообществе Программы «Студвесна» Российского Союза Молодежи ВКонтакте, являющейся официальной социальной сетью фестиваля.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отметим, что Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» является крупнейшим студенческим творческим фестивалем страны, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом Программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна».

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство Республики Татарстан в лице Министерства по делам молодежи РТ.

Фестиваль проходит при организационной и информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Проведение «Студвесны» соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».