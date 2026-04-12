Более 2 тыс. спортсменов собрались на турнире по каратэ «Кубок Ак Барс» в Казани

Международный турнир по каратэ «Кубок Ак Барс» стартовал в Казани. В столицу Татарстана приехали более 2000 спортсменов из 16 стран.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, вице-президент Федерации каратэ России Олег Кошелев, президент Федерации каратэ Республики Татарстан Искандер Шагин и главный судья соревнований Алексей Сорокин.

Халил Шайхутдинов, обращаясь к участникам, передал приветствие от руководства республики и отметил, что турнир проходит уже в четвертый раз в международном формате. Он подчеркнул успехи татарстанских спортсменов на российском и европейском уровнях и выразил уверенность, что с расширением международных соревнований у них появится больше возможностей представлять республику и страну на крупных стартах.

Фото: пресс-служба организаторов

Олег Кошелев отметил высокий уровень организации турнира и передал поздравления от президента Федерации каратэ России Сергея Цоя. Он также выразил благодарность Федерации каратэ Татарстана за командную работу, которая способствует развитию каратэ как в республике, так и за ее пределами.

Искандер Шагин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерство спорта республики за постоянную поддержку турнира и внимание к его проведению.

Церемония открытия завершилась выступлением главного судьи Алексея Сорокина, который объявил турнир открытым.

Фото: пресс-служба организаторов

«Кубок Ак Барс» проводится в Казани с 2011 года и за это время стал одним из крупнейших турниров по каратэ в России. Соревнования традиционно собирают сильнейших спортсменов и подтверждают статус крупной международной площадки.

В этом году в турнире участвуют представители стран СНГ, а также государств Азии и Африки, включая Азербайджан, Киргизию, Абхазию, Бангладеш, Мали, Гвинею, Туркменистан, Белоруссию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Камерун, Кот-д’Ивуар и Турцию.

В 2025 году турнир собрал 2200 участников из 50 регионов России и 16 стран. Организаторы рассчитывают, что и в этом году «Кубок Ак Барс» станет заметным событием для спортсменов и зрителей.