Более 2 тыс. соцобъектов в РТ в этом году подключены к высокоскоростному интернету

За три года в Республике Татарстан доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи получили 3,5 тыс. социально значимых объектов, более 2 тыс. из них — в текущем году, сообщил журналистам замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев на брифинге в Кабинете министров.

«За предыдущие два года к высокоскоростному интернету был подключен 1231 объект, однако основной объем работы пришелся на 2021 год. В текущем году подключено 2296 объектов. Это на 79% больше, чем было запланировано изначально», — сказал Яковлев.

По его словам, в 2021 году в рамках проекта проложено рекордные 1450 километров оптических линий связи. Рост объемов строительства оптических линий связи за 3 года составил 16 раз.

«В первую очередь результатом данной работы стал 100% охват подключения к широкополосному интернету всех без исключения школ, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций сельских поселений», — отметил спикер.

По его словам, Татарстан занимает первое место среди регионов России по количеству подключаемых социально значимых объектов.

Подключение социально значимых объектов к Сети Интернет осуществлялось в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019 году Минцифры России провело конкурс на выбор оператора связи для подключения социально значимых объектов по регионам страны. На территории Татарстана конкурс выиграла компания «Таттелеком».