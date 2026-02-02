Более 2 тыс. школьников РТ за два года пройдут обучение рабочим профессиям

Первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане запущен республиканский проект по профессиональному обучению школьников рабочим профессиям. За два года 2030 школьников получат удостоверения о наличии профессии. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Вместе с аттестатом дети получат удостоверение о наличии профессии и смогут реализовывать свое профессиональное мастерство у определенной категории работодателей. Обучение стартовало в декабре прошлого года», – рассказал он.

По словам Музипова, программы профессионального обучения до сентября этого года освоят более 1,1 тыс. школьников, до сентября 2027 года – 845 учеников.

«В республике их обучением занимаются 50 профессиональных образовательных организаций. В проекте участвуют 25 муниципальных районов», – отметил первый замминистра образования и науки.

Он добавил, что школьники 8–11-х классов бесплатно обучаются по 27 образовательным программам. По каждой из них определены продолжительность обучения и количество часов.

«Есть шестимесячные курсы, есть более длительные, где требуется больше практики. Определено, с какого класса это обучение может быть реализовано. Уже в этом году мы вручим удостоверения о наличии профессии первым школьникам в Татарстане», – подчеркнул Музипов.