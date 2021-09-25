Более 2 тыс. саженцев высадили в Пестречинском районе в День посадки деревьев

Более 2 тыс. саженцев было высажено в День посадки деревьев по Пестречинскому району РТ. На центральных улицах, в парках и на территории своих организаций все структуры исполкома, сельские поселения сажали голубые ели и рябины. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К акции присоединился и глава района Ильхам Кашапов. На улице Советская он высадил рябины, затем присоединился к коллективу детского сада «Солнышко» во время объезда дворов. «Отдельные слова благодарности коллективам организаций, школам и детским садам района, которые приняли участие в акции День посадки деревьев», — сказал он.

К мероприятию присоединились и родители воспитанников детского сада «Бэлэкэч». Данная акция проводится здесь ежегодно. «На протяжении всего времени, что ребенок посещает детсад, они смотрят за именным деревцем, ухаживают за ним», — уточнили в пресс-службе.

Акцию провели родители и участники хоккейной команды «Пестрецы». Рядом с ледовым дворцом они высадили ели.

«Акция в Пестречинском районе проводится дважды в год — осенью и весной. Кроме того, не первый год уже в Пестрецах происходит спил старых деревьев и подсадка новых. В райцентре много кустарников, молодой зелени, планируется посадить более крупные деревья. За саженцами всегда ведется мониторинг, специалисты также подстригают деревья, чтобы придать красивый и ухоженный вид райцентру», — добавили в пресс-службе.