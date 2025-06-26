Более 2 тыс. предпринимателей и топ-спикеров собрал Сбер на Бизнес-Фест в Казани

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В IT-парке имени Башира Рамеева прошел масштабный Бизнес-Фест, организованный Сбером, который собрал более 2 тыс. предпринимателей из Татарстана.

Участники обменялись опытом, познакомились с успешными кейсами и узнали о современных трендах в бизнесе.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В программе фестиваля выступили ведущие эксперты и предприниматели, среди которых были федеральный спикер по коммуникациям Айнур Зиннатуллин, основатель сети магазинов «Мосигра» Дмитрий Кибкало, владелец сети студий маникюра «4hands» Татьяна Шутова, бренд-директор SPLAT Global Анастасия Нидзий. Спикеры поделились практическими советами и вдохновляющими историями.

Особое внимание уделили вопросам внедрения искусственного интеллекта, развитию личного бренда и эффективным инструментам продаж.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Перед предпринимателями также выступил управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов, начав разговор с темы доверия между банком и клиентами.

«Доверие клиентов – основа успеха любого бизнеса. Сегодня более 75 тысяч предпринимателей Татарстана выбирают Сбер в качестве своего основного финансового партнера, и мы высоко ценим эту лояльность. Стремясь поддерживать деловое сообщество, мы разработали для участников Бизнес-феста в Казани насыщенную образовательную программу, которая поможет бизнесу развиваться, находить новые возможности и укреплять свои позиции на рынке», – заметил Руслан Салимов.

Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.