Более 2 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры с начала 2021 года в Татарстане

Восемь проблемных домов общей площадью более 200 тыс. кв. метров введены в эксплуатацию с начала 2021 года в Татарстане — семь в Казани и один в Елабуге. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ.

«Дома были достроены благодаря действующим в республике федеральной и региональной программам поддержки дольщиков. В итоге 2295 обманутых дольщиков получили квартиры в 2021 году в Татарстане», — отметили в фонде.

При этом в ближайшее время новоселье справят дольщики еще одного проблемного дома — ожидается ввод в эксплуатацию новостройки на улице Заслонова в Казани, где квартиры ждут более 60 человек.

Продолжается работа по восстановлению прав дольщиков в ЖК «Мелодия», ЖК «Поколение», ЖК «Золотая середина» и ЖК «МЧС» (речь идет о восстановлении прав обманутых покупателей машино-мест). Сделать это планируется в следующем, 2022 году.