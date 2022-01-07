Более 2 тыс. обманутых дольщиков из 12 регионов России получат компенсации и жилье

Более 2 тыс. участников долевого строительства, пострадавших из-за недобросовестных застройщиков, из 12 российских регионов получат денежные выплаты, заявил зампред Правительства России Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Сегодня у нас есть хорошие новости еще для 2 165 дольщиков. Они купили жилье в 59 проблемных объектах. По ним было принято решение наблюдательным советом фонда. Один дом в Омской области будет достроен, по 58 — люди получат компенсации», — приводят его слова в пресс-службе Кабмина.

Всего поддержку получат дольщики из следующих регионов — Московской, Ростовской, Самарской, Орловской, Ивановской, Костромской, Омской областей, Башкортостана и Республики Саха (Якутия), Ставропольского, Краснодарского и Пермского краев.

Гендиректор наблюдательного фонда Константин Тимофеев также подтвердил, что после достройки дома в Омске и ввода помещения в эксплуатацию 260 человек получат ключи от квартиры.

Для финансирования этих мероприятий Правительство направит более 9,8 млрд рублей, 111 млн из которых пойдут на завершение строительства жилого дома.