Более 2 тыс. казанцев приняли участие в акции «Ночь культурного единства» в Нацмузее РТ

Сегодня в честь Дня народного единства в Национальном музее РТ прошла традиционная акция «Ночь культурного единства». Масштабное событие проходило в течение всего дня, его участниками стали более 2 тыс. татарстанцев.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Посетители смогли принять участие в читке стихов, мастер-классах, квестах, посмотреть множество концертов, спектаклей, дефиле и послушать лекции.

«В этом году мы решили вновь повторить наш марафон „Ночь культурного единства“. Он традиционно приурочен ко Дню народного единства. Тематические вечера посвящены многообразию и богатству культуры России. Помимо Национального музея к акции присоединились и другие культурные учреждения. Казанцам предоставляется возможность вечером бесплатно посетить музей, а также, помимо экспозиций и различных выставок, увидеть коллаборацию различных культур и искусств», — рассказала заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Она подчеркнула, что как и в прошлом году для удобства горожан между локациями курсировали двухэтажные экскурсионные автобусы. Транспорт совершил два выезда от Национального музея РТ по маршруту между театрами и музеями.

Для гостей свои программы представили татарстанские театры, культурные центры, модельеры, музыканты, художники и поэты.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На историческом дефиле посетители смогли ознакомиться с традиционной одеждой народов Поволжья, военным обмундированием минувших эпох и образцами женских платьев конца XIX и начала XX веков. Презентация каждого костюма сопровождалась исторической справкой. Зрителям рассказывали об истории создания костюма и его предназначении.

По музейным образцам сотрудники воссоздали традиционные женские костюмы Казанской губернии XIX века, а также одежду татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ«

«В прошлом году мы показывали дефиле с древности до сегодняшних дней. На этот раз решили сделать уклон ближе к эпохи модерна, к городским образам. Кроме того, в праздничный день мы хотим показать те костюмы и те народы, которые проживают в нашем крае и издревле живут в мире и согласии. Искусство и культура являются мостами, способными связать разные народы, позволяя ощутить народное единство», — пояснила сотрудница Национального музея РТ Ольга Бударина.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Параллельно в конференц-зале зрителям были представлены патриотические и народные концертные номера «Мы вместе — Без бергә» от казанского театрального училища. Артисты исполнили музыкальные композиции на татарском языке, патриотические этюды о любви к Родине и народам, проживающим на территории страны.

В других локациях прошли мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов Поволжья. Дети учились созданию русской народной куклы. Кроме того, гости смогли посетить концерт классической музыки.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Завершится акция ночным квестом по музею, где участники встретятся с реальными историческими персонажами.