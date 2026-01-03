Более 2 тыс. аварий устранили в Татарстане с начала отопительного сезона

С начала текущего отопительного сезона в республике зарегистрировано 2 063 аварийные ситуации. Об этом сегодня на внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Доме Правительства РТ, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В праздничные дни оперативный отдел ведомства зафиксировал 12 случаев: 9 – по холодному водоснабжению, 1 – по горячему и 2 – по теплоснабжению. Все аварии уже устранены.

Марат Айзатуллин напомнил, что для оперативного реагирования на подобные ситуации в министерстве организована круглосуточная работа диспетчерской службы (тел. 231-14-10), которая осуществляет постоянный мониторинг аварийных ситуаций и их устранение.

Он также сообщил, что в республике жилищно-коммунальные услуги оказывают 1 296 организаций, все они провели подготовку к бесперебойной работе, в том числе в выходные и праздничные дни. Особое внимание уделялось теплоснабжению многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

К текущему отопительному сезону в Татарстане подготовлены 7 500 объектов социально-культурной сферы, 18 090 многоквартирных домов и 3 069 котельных.

«На сегодняшний день отопительный сезон проходит в штатном режиме. В дальнейшем мы также будем оперативно решать проблемы теплоснабжения потребителей в случае их возникновения», – подчеркнул Айзатуллин.