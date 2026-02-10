Более 2 млн рублей гуманитарной помощи отправили актанышские волонтеры на СВО

В Актаныше сегодня действуют два центра, занимающиеся подготовкой и отправкой гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Один из них – фонд поддержки «Мы вместе», работающий с 2022 года. Второй – волонтерское объединение «Движение Актаныш», созданное в августе 2025 года.

Несмотря на сравнительно недавнее начало работы, новое объединение уже получило широкую поддержку и признание среди жителей района.

За короткий период объем гуманитарной помощи, направленной актанышскими волонтерами на передовую, превысил 2 млн рублей.

Очередная крупная партия была отправлена 8 февраля из Набережных Челнов. Совместно с волонтерами автограда и при поддержке Союза ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка Республики Татарстан на фронт направили снаряжение и необходимые вещи на сумму около 600 тыс. рублей.

Это уже вторая совместная отправка гуманитарного груза, организованная «Движением Актаныш» при поддержке партнеров. Союз ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка РТ тесно взаимодействует с волонтерами шести районов, прилегающих к Набережным Челнам, в том числе и с актанышцами.

В этот раз гуманитарный груз доставляли два большегрузных автомобиля. Один из них, грузоподъемностью 50 тонн, был направлен по Херсонскому, Запорожскому, Донецкому и Луганскому направлениям. Второй автомобиль отправился в Курскую и Белгородскую области. За рулем – жители района Руслан Ханов и Камиль Ганиев, которые с начала специальной военной операции преодолели тысячи километров, доставляя помощь бойцам между фронтом и тылом.

Первая гуманитарная отправка из Актаныша состоялась 7 января. Тогда груз доставили на автомобиле «Газель». В него вошли маскировочные сети, а также гуманитарная помощь, подготовленная Актанышской центральной районной больницей и жителями района.

«4 февраля мы направили в Набережные Челны гуманитарную помощь на сумму около 600 тысяч рублей. В нее вошло и специальное оборудование, приобретенное для нашего земляка – бойца СВО Александра Сергеева. Весь груз был доставлен на склад в Челнах, откуда позднее отправился на передовую», – рассказала одна из организаторов объединения «Движение Актаныш» Илина Арсланова.

В рамках очередной отправки волонтеры из шести районов Татарстана подготовили индивидуальные посылки для 200 военнослужащих. В каждом ящике – все самое необходимое для бойцов. Кроме того, актанышские волонтеры приобрели 60 индивидуальных аптечек стоимостью 2550 рублей каждая, которые в Набережных Челнах были дополнительно укомплектованы медикаментами.

Как отмечают волонтеры, гуманитарная помощь собирается буквально по крупицам. С августа 2025 года силами «Движения Актаныш» было изготовлено и отправлено около 200 маскировочных сетей. Основной площадкой для их плетения стал Центр детского творчества, однако активное участие принимают и сельские поселения – сети изготавливают в клубах и школах.

Существенный вклад в общее дело вносят жители сел Ново-Алимово, Татарские и Марийские Суксы, Атясово, Чалманарат, Верхнее Яхшеево, Табанлыкуль, Такталачук, Барсуково, Масады, Кузякино, а также коллектив Поисевской школы.

Помимо отправки помощи непосредственно на передовую, «Движение Актаныш» тесно сотрудничает с волонтерами полевого госпиталя в Донецкой области. Туда были направлены медикаменты, госпитальное оборудование, постельные принадлежности, полотенца, подушки и другие необходимые вещи.

Через волонтеров Белгородской области гуманитарная помощь доставлялась и в приграничные районы – в госпитали и места временного размещения бойцов. Сухари, чай, средства гигиены, белье и предметы первой необходимости актанышцы готовили с особой заботой о солдатах.

«Мы молимся, чтобы вся собранная нами помощь дошла до адресатов. В Актаныше работают два центра гуманитарной поддержки – фонд «Мы вместе» и «Движение Актаныш». Оба они делают одно большое общее дело. В дальнейшем важно объединить и усилить работу этих центров», – подчеркнула Илина Арсланова.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.